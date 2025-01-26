Kartalkaya'daki yangın felaketi sonrası ünlü şarkıcılar konserlerini iptal etti
Kartalkaya'da gerçekleşen yangın felaketi sonrasında ünlü sanatçılar da konserlerini iptal etme kararı aldılar.
Türkiye'yi yasa boğan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrası sanat dünyasından birçok taziye mesajı yağdı. Ardından ünlü isimler bir bir konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciası ünlü isimleri hüzne boğdu. Sosyal medyadan taziye mesajları paylaşan ünlüler, konserlerini iptal etti.
KONSERLERİNİ İPTAL ETTİLER
İbrahim Tatlıses, Gülşen, Haluk Levent, Edis ve birçok sanatçı, konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Ayta Sözeri-Edis:
“Üzüntümüz büyüktür. Chamada Prestige Hotel’deki 24 Ocak Ayta Sözeri ve 25 Ocak Edis konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
Gülşen:
“Yangın faciası dolayısıyla 25 Ocak İzmir Kaya Thermal&Convention’da gerçekleştirmeyi planladığımız konserimiz iptal edilmiştir. Milletimizin başı sağ olsun.”