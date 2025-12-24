Kas spazmı geçiren Çağla Şıkel'den açıklama Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçirdiği kas spazmı sonrası sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şıkel, dinlenmeye çekildiğini belirtti. 24 Aralık 2025 Çağla Şıkel, yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi. Şıkel’in kas spazmı geçirdiği öğrenildi. MagazinÇağla Şıkel oğulları ile birlikte Emre Altuğ'u dinlemeye gitti! Kuzey'in annesinin boyunu geçtiği görüldü "AZICIK DURMAM GEREKİYORMUŞ" Sosyal medya hesabından dinlendiği bir anı paylaşan Şıkel, takipçilerine seslenerek; "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" ifadelerini kullandı. sık okunanlar Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç bir erkeği anlamanın 24 yolu Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi astro haber 2026 Ocak ayı burç yorumları: Burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2025 Kış gündönümü ve astrolojik etkileri 9 Aralık 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor? magazin Taşacak Bu Deniz'den yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen diziden ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman