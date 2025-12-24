Kas spazmı geçiren Çağla Şıkel'den açıklama

Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçirdiği kas spazmı sonrası sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şıkel, dinlenmeye çekildiğini belirtti.

Çağla Şıkel, yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi. Şıkel’in kas spazmı geçirdiği öğrenildi.

"AZICIK DURMAM GEREKİYORMUŞ"

Sosyal medya hesabından dinlendiği bir anı paylaşan Şıkel, takipçilerine seslenerek; "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.Kas spazmı geçiren Çağla Şıkel'den açıklama - Resim : 2