Kasım dolunayı saat kaçta, hangi gün gerçekleşecek?

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Kunduz Süper Dolunayı için heyecan dorukta. Gökyüzünde en büyük ve parlak haliyle görülecek olan bu Dolunay, astrolojik olarak para, mülk ve güvenlik konularında kesinleşmeleri beraberinde getiriyor.

Dolunay'ın gerçekleşeceği kesin tarih ve saat ile burçlara olan etkilerine dair tüm merak edilenler...

KASIM AYI DOLUNAY (SÜPER AY) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay, 5 Kasım saat 16.19'da tam Dolunay evresine ulaşacak. En büyüleyici manzara ise, eğer hava açıksa gün batımından kısa süre sonra yaşanacak.

AY DAHA BÜYÜK VE DAHA PARLAK GÖZÜKECEK

Dolunay yalnızca parlak değil, aynı zamanda Dünya'ya ortalamadan yaklaşık 27 bin kilometre daha yakın, yani yaklaşık 357 bin kilometre mesafede olacak. Bu yakınlık sayesinde Ay, yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16'ya kadar daha parlak görünecek.