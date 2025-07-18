Kate Beckinsale'in oyuncu annesi Judy Loe kızının kollarında öldü

Kate Beckinsale'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Judy Loe, 78 yaşında hayatını kaybetti. Loe'nin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmamış olsa da kızı Beckinsale, annesinin bir süredir kanserle mücadele ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

"KOCAMAN YÜREĞİ ONU SEVEN BİRÇOK İNSANA DOKUNDU"

Kate Beckinsale, annesinin ölüm haberini verirken bir dizi fotoğraf paylaştı ve şunları yazdı:

Bunu paylaşmak istemiyordum. Yalnızca annemin ölüm belgesini kaydettirmek zorunda kaldığım ve yakında kamuya açık kayıt haline geleceği için paylaşıyorum.

"15 Temmuz gecesi, derin bir acının ardından annem kollarımda öldü. En iyi fotoğrafları veya videoları henüz seçmedim, çünkü kamera rulosuna bakmaya dayanamıyorum" diyen Beckinsale, "Bunu bu şekilde veya basın aracılığıyla öğrenen arkadaşlarımdan çok özür dilerim, ama telefonuma bakamadım. Judy hayatımın pusulasıydı, hayatımın aşkıydı, en yakın arkadaşımdı. Bu minik kadının enginliği ve kocaman yüreği, onu çok seven birçok insana dokundu" ifadesini kullandı.

"O birçok yönden cesurdu, bazen çok fazla affediyordu, insanların iyiliğine inanıyordu ve dünya onsuz o kadar karanlık ki buna katlanmak neredeyse imkansız" diyen Beckinsale, "Anne, seni çok seviyorum. Beş yaşında babamı ölü bulduğumdan beri en büyük korkum buydu ve buradayım. Ah annem... Çok üzgünüm, çok üzgünüm, çok üzgünüm..." sözlerini kullandı.