Kate Holmes'tan eski eşi Tom Cruise'a beğeni

Katie Holmes'un resmi sosyal medya hesabından yapılan bir Instagram beğenisi fark edilince tüm dikkatleri üzerine çekti.

46 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından, eski eşi Tom Cruise ve birliktelik iddialarıyla gündeme geldiği Ana de Armas ile ilgili bir gönderiyi beğendiği ortaya çıktı.

Katie Holmes'un beğenide bulunduğu gönderi, Daily Mail'e aitti. Gazetenin sosyal medya sayfasından atılan 1 Mayıs 2025'teki gönderisi, ikilinin birlikte çekilmiş yeni fotoğraflarını içeriyordu. Fotoğraflarda helikopter turunda görünüyorlardı.