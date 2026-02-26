Kate Hudson, ayrılık sürecindeki temel kuralını paylaşıyor: İlgi duymadıklarını söylüyorlarsa ben yokum
Hollywood’un başarılı oyuncusu Kate Hudson, katıldığı son programda biten ilişkilere yaklaşımını paylaştı. Ünlü oyuncu, karşı tarafın isteksizliğini fark ettiği an süreci uzatmadan noktalamayı tercih ettiğini belirterek, ayrılık sonrası "arkadaş kalma" çabalarına mesafeli durduğunu ifade etti.
Kate Hudson, Howard Stern’in radyo programına konuk olduğu sırada, geçmişten bugüne ikili ilişkilerde benimsediği net tavrı anlattı. Bugün 46 yaşında olan ve 2021 yılından bu yana müzisyen Danny Fujikawa ile nişanlı olan Hudson, ayrılık süreçlerinde hiçbir zaman ısrarcı bir tutum sergilemediğini vurguladı.
“İLGİ DUYMADIKLARINI SÖYLÜYORLARSA BEN YOKUM”
Howard Stern’in "Hiç kalbin kırıldı mı?" sorusuna samimiyetle yanıt veren Hudson, ilişkideki temel prensibini şu sözlerle açıkladı: “Tabii ki, evet. Ama benim olayım her zaman şuydu ve hala da öyle, eğer bir adam istemediklerini, ilgi duymadıklarını söylüyorsa ben yokum. Ve ben asla 'Bunun hakkında konuşmak istiyorum, neden bahsediyorsun?' diyen türden bir kız değilim. Ben sadece 'Tamam' derim.”
“BAĞ KURMA İŞİMİZ BİTTİ”
Ayrılık kararının ardından konuyu derinleştirmeyi veya süreci bir "tartışma seansına" dönüştürmeyi tercih etmediğini belirten Hudson, yaşadığı bir örneği şu cümlelerle aktardı:
“Bir keresinde bir adamın benden ayrıldığını hatırlıyorum; 'Artık bunu yapabileceğimi sanmıyorum' dediğinde sadece 'Tamam' demiştim. O ise 'Peki, bunun hakkında konuşmak ister misin?' diye sordu. Ben 'Hayır, pek sayılmaz' dedim. Benimle sürekli ilişki üzerine konuşmak isteyip durdu ama ben 'Hayır, bitti. Biz bittik. Şimdi birlikte olmamamız üzerine mi benimle bağ kurmak istiyorsun? Hayır. Bağ kurma işimiz bitti' dedim.”
‘ALMOST FAMOUS’ İLE KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI
Hudson’ın bu açıklamaları, 2000 yılında kariyerinde dönüm noktası olan 'Almost Famous' filminin üzerinden geçen 25 yılın ardından geldi. O dönem Penny Lane rolüyle ilk Oscar adaylığını alan oyuncu, bugünlerde 'Song Sung Blue' filmindeki performansıyla yeniden ödül sezonunun favorileri arasında yer alıyor.