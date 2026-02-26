Kate Hudson, ayrılık sürecindeki temel kuralını paylaşıyor: İlgi duymadıklarını söylüyorlarsa ben yokum

“İLGİ DUYMADIKLARINI SÖYLÜYORLARSA BEN YOKUM”



Howard Stern’in "Hiç kalbin kırıldı mı?" sorusuna samimiyetle yanıt veren Hudson, ilişkideki temel prensibini şu sözlerle açıkladı: “Tabii ki, evet. Ama benim olayım her zaman şuydu ve hala da öyle, eğer bir adam istemediklerini, ilgi duymadıklarını söylüyorsa ben yokum. Ve ben asla 'Bunun hakkında konuşmak istiyorum, neden bahsediyorsun?' diyen türden bir kız değilim. Ben sadece 'Tamam' derim.”