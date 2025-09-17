Kate Middleton ikonik gerdanlığı ve elbisesiyle törende
Kent Düşesi Katharine Lucy Mary Worsley, 5 Eylül'de hayata veda etmesinin ardından, dün Londra'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Kate Middleton, törende ikonik gerdanlığı ve elbisesiyle görüntülendi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kuzeni ile evli olan Kent Düşesi için Katharine Lucy Mary Worsley için Westminster Abbey'de Katolik usulüne uygun bir tören gerçekleşti.
Törende en dikkati çeken kişi Galler Prensi William'ın karısı Galler Prensesi Kate Middleton oldu...
Kent Düşesi için düzenlenen cenaze töreninde daha önce de Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'i uğurlarken giydiği siyah manto elbiseyi giydi.
Kate Middleton ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. Prenses'in boynunda, yine Prens Philip'in cenaze töreninde taktığı gerdanlık vardı.