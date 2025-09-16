Kate Middleton ve Prens William, Kent Düşesi Katherine’in cenaze törenine katıldı
Galler Prensi William ve Galler Prensesi Catherine, 16 Eylül 2025’te Londra’daki Westminster Katedrali’nde düzenlenen Kent Düşesi için yapılan Requiem Ayini’ne katıldı. Galler Prensesi, siyah kıyafetini merhum Kraliçe II. Elizabeth’e ait olan dört sıra incili ve ortasında elmas tokası bulunan bir kolyeyle tamamladı.
16 Eylül’de, 43 yaşındaki Galler Prensi ve Prensesi, Kent Düşesi Katharine’in cenaze törenine katılan kraliyet ailesi üyeleri arasında yer aldı. Kral Charles’ın başkanlık ettiği bu hüzünlü törende, Kraliçe Camilla son anda sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Buckingham Sarayı sözcüsü, Camilla’nın “akut sinüzit” geçirdiğini açıkladı.
Prens William ve Prenses Kate, Westminster Katedrali’ne yerel saatle 13:45 civarında geldiler ve içeri girmeden önce katedralin dekanıyla selamlaştılar.
Galler Prensesi, siyah kıyafetini merhum Kraliçe II. Elizabeth’e ait olan dört sıra incili ve ortasında elmas tokası bulunan bir kolyeyle tamamladı. Bu kolyeyi daha önce, 2022’de Kraliçe Elizabeth’in ve 2021’de Prens Philip’in cenazelerinde de takmıştı.
Cenazeye katılanlar arasında kraliyet ailesinden birçok başka isim de vardı. Prenses Anne ve eşi Sir Timothy Laurence, Edinburgh Düşesi Sophie, Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson, Kent Prensi ve Prensesi ile Gloucester Dükü ve Düşesi de törene katılanlar arasındaydı.