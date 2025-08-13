Kathy Griffin üçüncü kez yüzünü gerdirdi: Çok acı verici şeklinde

ABD'li komedyen ve senarist Kathy Griffin 64 yaşında yeni yaptırdığı estetik ameliyatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NE KADAR GEREKSİZ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Üçüncü kez yüz gerdirme ameliyatı olan Kathy Griffin, kendisine dair yaptığı eleştiride şunları söyledi:

Bunun ne kadar gereksiz olduğunu biliyorum. Kimse Kathy Griffin gösterisine onun güzel ve genç yüzünü görmek için gitmiyor.

"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ UMURSAMANIZI İSTEMİYORUM"

Komedyen gösterilerini izlemeye gelen hayranlarına yönelik şöyle konuştu:

"Şakalarımı dinlemeye geliyorsunuz, istediğim de bu. Nasıl göründüğümü umursamanızı istemiyorum."

"ÇOK ACI VERİCİ"

"Dürüst olacağım. Çok acı verici. Yani şu 'Diş dolgusu yaptırmak gibi! Hiçbir şey değil!' diyen o cadılar. Hayır, çok acı verici" diyen komedyen, iyileşme süreci için "zengin kadınların tedavi gördüğü bir yere" gittiğini söyledi. Daha sonra bir hemşireyle birlikte eve gönderildiğini anlatan Griffin, operasyondan sonraki ilk birkaç günü "iğrenç" olarak nitelendirdi.

64 yaşında yaptırdığı estetik ameliyatları konusunda samimi olan Kathy Griffin'in yaptırdığı tek yeni işlem yüz gerdirme ameliyatı olmadı.

SÜRECİN NE KADAR ACI VERİCİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Griffin ayrıca, gözlerinin köşelerini kaldırmak için bir 'kedi gözü estetiği' de içeren bir üst göz ameliyatı yaptırdığını da ekledi. Bunun yanında ise çenesinden de estetik operasyon geçirdiğini ifade etti.

Ünlü komedyen, daha sonra iyileşme sürecinin ne kadar acı verici olduğunu anlatmayı ihmal etmedi.