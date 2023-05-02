Katy Perry'den Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım

2016'dan beri mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Katy Perry (38) ile oyuncu Orlando Bloom (46), 2016'da kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, yine aşka geldi.

"SENİ SEVİYORUM SAVAŞÇIM"

Nişanlısı Orlando Bloom ile objektif karşısında poz veren Katy Perry, çekildikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

Orlando Bloom ile mutluluk kareleriyle kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Katy Perry, sevenlerine "Sizinle birlikte, aynı anda paspasa eğilecek ve sonra aynı anda ayağa kalkacak bir partner bulun" tavsiyesinde bulundu.

Katy Perry, daha sonra Orlando Bloom'a "Seni seviyorum savaşçım" sözleriyle seslendi. Orlando Bloom da nişanlısı Katy Perry'ye "Seni seviyorum. Aşkımızı seviyorum. Zaten başka türlü olamazdı" sözleriyle karşılık verdi. Bloom aynı zamana bu aşkı, bir tür bomba olarak tanımladı.