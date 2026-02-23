Kavak Yelleri dizisinin senaristi Yiğit Güralp'ten şaşırtan itiraf

Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Sarp Apak’ın başrollerini paylaştığı yapım, bir dönemin en popüler gençlik dizileri arasında yer alıyordu. Güralp, ayrılık sürecinin arkasında yatan temel nedenin hikayeye yapılan müdahaleler olduğunu belirtti.



"‘EFE’ VE ‘ASLI’NIN AŞKI MİDEMİ BULANDIRDIĞI İÇİN BIRAKTIM"



Güralp, özellikle Efe ve Aslı karakterleri arasındaki romantik ilişkinin, hikayenin doğal akışına aykırı bir şekilde kurguya dahil edilmek istendiğini vurguladı. Yapım ekibi ve kanalın reyting beklentisiyle bu ilişki üzerinde baskı kurduğunu ifade eden ünlü senarist, süreci şu sözlerle aktardı:

Kavak Yelleri'ni 'Efe' ve 'Aslı' aşkı midemi bulandırdığı için bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı ama yapımcı ve kanal o aşkı istiyor ve baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk reytingleri yükseltecekti. Ben de 'Reytinglerinizle size hayırlı günler' dedim ve bıraktım. Bir daha reytingler benim yazdığım bölümler gibi olmadı.





GÜRALP, AYRILIĞINDAN SONRA İZLENME ORANLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ SAVUNDU



Ticari hedeflerin senaryo bütünlüğünün önüne geçmesine tepki göstererek görevini bırakan Güralp, kendi ayrılığından sonra dizinin izlenme oranlarının bir daha eski seviyesine ulaşmadığını savundu. Senaristin bu değerlendirmeleri, sosyal medyada dizi takipçileri arasında hikayenin gidişatına dair yeni bir tartışma odağı oluşturdu.





BİR DÖNEMİN BEŞ SEZONLUK POPÜLER GENÇLİK DİZİSİ



Dört arkadaşın gençlik yıllarını, hayal kırıklıklarını, gerginliklerini ve aşk ilişkilerini odağına alan bu uzun soluklu hikaye, 2007-2011 yılları arasında beş sezon boyunca Kanal D ekranlarındaydı. Pelin Karahan (Aslı), Dağhan Külegeç (Efe), İbrahim Kendirci (Deniz), Aslı Enver (Mine) ve Sarp Apak’ın (Güven) canlandırdığı karakterlerle bir dönemin en popüler yapımları arasında yer alan Tims&B Productions imzalı dizi İzmir’in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmişti.