Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'nın doğum gününü kutladı: "Şanslıyız, bizi seçmiş"
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bugün 28 yaşına girdi. Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra'nın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin 1998 yılında dünyaya gelen kızları Zehra Çilingiroğlu bugün 28. yaşını kutluyor.
1997 yılında Paris'te evlenen ve 2005 yılında yollarını ayıran ünlü ikili, boşanmış olmalarına rağmen kızları için her özel günde bir araya gelerek dostluklarını sürdürmeye devam ediyor.
Kaya Çilingiroğlu bu özel günü kutlamak adına sosyal medya hesabından kızı Zehra’nın hem çocukluk fotoğraflarını hem de güncel karelerini içeren duygusal bir paylaşım yaptı.
Paylaşımına "Şanslıyız, bizi seçmiş" notunu düşen Çilingiroğlu'nun bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.