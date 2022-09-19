Kaya Çilingiroğlu paylaştı: "Hangimize benziyor?"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun çocukluk arkadaşının düğününe eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte katıldı. Zehra Çilingiroğlu'nun anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.

"GARİP BİR DUYGU EYVAH"

Ünlü sanatçı, düğünde kızı ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla verdiği bu pozu Instagram'da paylaştı: "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah!"

"HANGİMİZE BENZİYOR?"

Benzer bir paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu ise kızı Zehra için "Hangimize benziyor?" dedi.