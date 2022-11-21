Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu! Uraz Kaygılaroğlu'dan açıklama var

'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralıların son durumunu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu paylaştı.

KAYGILAROĞLU: SERGEN DEVECİ'NİN DURUMU BİRAZ DAHA AĞIR!

"Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncuların durumları merak edilirken Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bir paylaşım yaptı. Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis’in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen’in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."