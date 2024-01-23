Kazakistan'da depreme yakalanan Tolgahan Sayışman'dan haber geldi
İş için gittiği Kazakistan'da 7 büyüklüğündeki depreme yakalanan ve saatlerce haber alınamadığı iddia edilen oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Çin ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildi. İş için Kazakistan'da bulunan ve depremden sonra haber alınamadığı iddia edilen Tolgahan Sayışman, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.
"SIKINTI YOK"
Sayışman, "Sıkıntı yok. Şükür en güvenilir yerdeyim" ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye dönerken uçak içinden de paylaşım yapan oyuncu "Eve dönme zamanı" dedi.