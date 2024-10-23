Kedi fotoğrafı paylaşan Müjde Uzman'dan aşk ilanı

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde izlediğimiz Müjde Uzman'ın, kendi gibi oyuncu Birand Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kedi fotoğrafı paylaşan Müjde Uzman'dan aşk ilanı - Resim : 1

Geçtiğimiz sene tükenmişlik sendromu sorunu yaşayan ve akabinde Kızılcık Şerbeti dizi setiyle problemler yaşayan Müjde Uzman, bu sezon diziden ayrılmıştı.

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Kedi fotoğrafı paylaşan Müjde Uzman'dan aşk ilanı - Resim : 2

Uzun süredir özel hayatında birisi olmayan Uzman'ın gönlünü meslektaşı Birand Tunca'ya kaptırdı.

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Kedi fotoğrafı paylaşan Müjde Uzman'dan aşk ilanı - Resim : 3

Müjde Uzman, iddiayı doğrulayan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzman, Tunca'nın türü sfenks olan kedi kucağında uyurken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından Birand Tunca'yı etiketleyip kalp emojisiyle yayımladı.