Kedi fotoğrafı paylaşan Müjde Uzman'dan aşk ilanı
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde izlediğimiz Müjde Uzman'ın, kendi gibi oyuncu Birand Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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Geçtiğimiz sene tükenmişlik sendromu sorunu yaşayan ve akabinde Kızılcık Şerbeti dizi setiyle problemler yaşayan Müjde Uzman, bu sezon diziden ayrılmıştı.
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Uzun süredir özel hayatında birisi olmayan Uzman'ın gönlünü meslektaşı Birand Tunca'ya kaptırdı.
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Müjde Uzman, iddiayı doğrulayan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzman, Tunca'nın türü sfenks olan kedi kucağında uyurken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından Birand Tunca'yı etiketleyip kalp emojisiyle yayımladı.