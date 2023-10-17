Kedi kadın kostümüyle sahneye çıkan Ajda Pekkan sosyal medyayı ikiye böldü
Dün akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşan 77 yaşındaki Ajda Pekkan, kedi kadın kostümüyle büyük beğeni topladı.
Her konserinde giydiği sahne kostümleri ve şovuyla adından söz ettiren Ajda Pekkan, dün akşamki Harbiye Açıkhava sahnesinde giydiği kedi kadın kostümüyle sosyal medyada birçok yorum aldı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bazı sosyal medya kullanıcıları Pekkan'ın tarzını çok beğendiklerini söyleyerek "Yine efsane", "Ne giyse yakışıyor" gibi yorumlar yaparken bazıları da Süperstar'ı eleştirdi.
'SAHNEDE OLMAMIŞ'
Ajda Pekkan'ın kedi kadın tarzını beğenmeyenler ise, "Bu sefer olmamış", "Cadılar Bayramı için başarılı kostüm olurdu ama sahnede olmamış" gibi yorumlar yaptı.