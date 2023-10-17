Kedi kadın kostümüyle sahneye çıkan Ajda Pekkan sosyal medyayı ikiye böldü

Her konserinde giydiği sahne kostümleri ve şovuyla adından söz ettiren Ajda Pekkan, dün akşamki Harbiye Açıkhava sahnesinde giydiği kedi kadın kostümüyle sosyal medyada birçok yorum aldı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bazı sosyal medya kullanıcıları Pekkan'ın tarzını çok beğendiklerini söyleyerek "Yine efsane", "Ne giyse yakışıyor" gibi yorumlar yaparken bazıları da Süperstar'ı eleştirdi.

'SAHNEDE OLMAMIŞ'

Ajda Pekkan'ın kedi kadın tarzını beğenmeyenler ise, "Bu sefer olmamış", "Cadılar Bayramı için başarılı kostüm olurdu ama sahnede olmamış" gibi yorumlar yaptı.