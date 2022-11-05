Kelly Brook: "Bazı markalar benimle çalışmak istmedi, kıvrımlarım nedeniyle dışlanmış hissettim!"

Gerçek adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz yıldız Kelly Brook, moda patronları daha 'ince' modelleri işe aldığı için iş fırsatlarını kaçırdığını iddia etti. Brook, fiziksel özellikleri nedeniyle öyle kolay kabul görmediğini söyledi.

"MODAYA UYGUN OLAN VÜCUT TİPİNE SAHİP DEĞİLDİM"

Kelly Brook, tüm bunların ardından kıvrımlı vücudu nedeniyle moda endüstrisinde her zaman 'dışlanmış' gibi hissettiğini söyledi ve moda patronları daha 'ince' modelleri işe aldığı için iş fırsatlarını kaçırdığını iddia etti. 42 yaşındaki Brook, Fabulous Magazine ile yaptığı röportajda endüstrinin nasıl değiştiğinden ve şimdi kendi bedenini benimsediğinden de bahsetti.

"BÜYÜK BEDENLERE UYGUN İÇ ÇAMAŞIRLARI YOKTU"

Brook, daha sonra ilk kıyafet provalarından birinden bahsederek, "O dönemlerde daha büyük bedenlere uygun iç çamaşırları olmadığı için bana bir hamile sütyeni verilmişti. Daha 14 yaş civarındaydım" itirafında bulundu.

"FOTOĞRAFLARIMI RÖTUŞLUYORDUM"

Kelly Brook, bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etmişti.

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"KENDİMİ OLDUĞUM GİBİ KABUL ETMEYİ ÖĞRENDİM"

Brook, Mail Online gazetesine verdiği röportajda kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle ilgili düşüncelerini anlatmıştı.

Brook, bir beden zayıfladığını ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğini de sözlerine eklemişti.

"Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diyen model, hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla daha iyi gösterdiğini dile getirmişti. Brook, konuyla ilgili, "Bu da bir tür kandırmaca" açıklamasını yapmıştı.

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