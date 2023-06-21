Kemal Doğulu: Kadir kim, biyolojik kardeşim olan kişi mi?

Önceki akşam doğaya ve canlılara saygı temalı saç makyaj defilesine katılan modacı ve kuaför Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili sorulan bir soruya şaşırtıcı bir yanıt verdi.

KEMAL DOĞULU: KADİR KİM? BİYOLOJİK KARDEŞİM OLAN KİŞİ Mİ?

Defilenin ardından basın mensuplarının soruları yanıtlayan Kemal Doğulu, "Kardeşinize tasarım yapacak mısınız?" sorusu üzerine "Neslihan giyebilir. Kadir kim, biyolojik kardeşim olan kişi mi? Siz ne biliyorsunuz, ben de onu biliyorum" diyerek sitem etti.

"35 YILLIK KUAFÖRÜM"

Doğulu defiledeki gençlerle ilgili, "Gençlerin heyecanını çok iyi anlıyorum. Sekiz yaşından beri çalışıyorum. Ben 35 yıllık kuaförüm. Yaptıkları işleri desteklemeye geldim" dedi.