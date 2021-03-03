Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri bu sabah saatlerinde dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Nova adını verdi.

Müjdeli haberi Gül ve Ali Sunal duyurdu. Ali Sunal, 'Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova' mesajını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ali Sunal (@alisunal)'in paylaştığı bir gönderi

Anne Gül Sunal ise, 'Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız.. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun' notuyla Instagram hesabından paylaşım yaptı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden yapılan açıklamaya göre doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 3 Mart 2021, Çarşamba günü, saat 10.02’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Ezo Sunal ile Ömer Öztüyen çiftinin bebekleri 51 santim, 3.880 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ezo Sunal (@ezosunal)'in paylaştığı bir gönderi

ALİ SUNAL DA İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade de geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu. Narin adında kızları olan ikiliden Nazlı Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

NOVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nova, Latince dilinden Türkçe'ye geçmiştir. TDK'ye göre nova kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız.

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