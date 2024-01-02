Kenan Doğulu: Aaa biz boşandık mı?

2014 yılında oyuncu Beren Saat ile dünya evine giren Kenan Doğulu, uzun süredir 'boşanacakları' iddiasıyla karşı karşıya. Doğulu, boşanma iddiaları hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

'ONLARA ÇOK GÜLDÜK! GİZLİCE BOŞANDILAR YAZMIŞLAR'

Eşi Beren Saat'in kendisini dinlemeye geldiği hatırlatılan ve "Hakkınızda birçok iddaa ortaya atıldı. Boşanacağınız söylendi" sorusu yöneltilen Doğulu, "Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık. Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?" ifadelerini kullandı.

KENAN DOĞULU'DAN BEREN'İN ALBÜMÜNE 100 PUAN

Eşinin albümü hakkında da konuşan şarkıcı, "Çok güzel oldu. Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta klip çekti. Altı şarkı var, hepsi Beren'in kendi bestesi. Ben arenjelerini yaptım" açıklamasını yaptı. Doğulu, "Albüme kaç puan verirsiniz?" sorusuna, "100" cevabını verdi.