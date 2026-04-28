Kenan Doğulu: Beren’le son derece gurur duyuyorum

Beren Saat’in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk şarkısı ‘CapitaliZoo’ ve hazırlık aşamasındaki albümü, eşi Kenan Doğulu’nun da bugünlerdeki en büyük heyecanlarından biri. 2014 yılında Malibu’da evlenen ve 12 yılı geride bırakan çift, sanat yolculuklarında birbirlerine verdikleri destekle biliniyor.





"ŞARKILARIN HEPSİNİ KENDİSİ YAZDI"



Eşinin oyunculuktan sonra müziğe yönelmesini büyük bir gururla karşılayan Kenan Doğulu, albümün yayın takviminin dünya gündemi nedeniyle değiştiğini belirtti. Doğulu, Beren Saat’in üretim sürecine dair detayları katıldığı programda şu sözlerle paylaştı:

6 şarkılık bir longplay’i var. Albümünü aslında nisanda çıkaracaktık. İran savaşı çıktı, ertelemek zorunda kaldık. Öyle bir heyecanı var. Ben de son derece gurur duyuyorum. İlk şarkısını çıkardı, 3-5 gün gündem değişti. İnsanları harekete geçiren bir iş oldu. Espriler yapıldı. Şarkıların hepsini kendisi yazdı. Kendi duyguları, hisleri.





"KÖKLERİNE ÇOK BAĞLI, EVRENE ÇOK BAĞLI"



Doğulu, eşinin hassas yapısına ve dünyada yaşanan savaşların onun üzerindeki etkisine değinerek şöyle devam etti:

Çok narin bir insan. Köklerine çok bağlı, evrene çok bağlı. Şu aralar o kadar mutsuz, keyifsiz, neşesiz ki. Elimizden geldiği kadar biz neşemizi eksik tutmamaya çalışıyoruz.





"LOS ANGELES'TEKİ EVİM YANGINDA KÜL OLDU"



Röportajın en dikkat çekici anlarından biri, Kenan Doğulu’nun Los Angeles’ta bulunan evinin orman yangınlarında kül olduğunu paylaştığı kısımdı. 2 milyon dolar değerindeki evin maddi kaybından ziyade, içerisindeki anıların yok olmasına odaklanan sanatçı, yaşadıkları travmayı ve bakış açısını şu sözlerle özetledi: