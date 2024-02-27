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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e doğum günü mesajı: "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı"
Ünlü oyuncu Beren Saat 40 yaşına girdi. Kenan Doğulu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" notunu düşerek eşinin doğum gününü kutladı.
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2012 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu , 29 Temmuz 2014'te Los Angeles, Malibu'da kumsalda gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu.
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Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu ne?, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Atiye gibi yapımlardaki rolleriyle herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncu Beren Saat, 40 yaşına bastı. Kenan Doğulu eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
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ROMANTİK KUTLAMA
Instagram sayfasından romantik karelerini paylaşan şarkıcı, paylaşımının altına ‘’İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı’’ notunu düştü. Doğulu’nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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