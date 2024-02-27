Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e doğum günü mesajı: "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı"



ROMANTİK KUTLAMA

Instagram sayfasından romantik karelerini paylaşan şarkıcı, paylaşımının altına ‘’İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı’’ notunu düştü. Doğulu’nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.