Kenan Doğulu'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel marş
Şarkıcı Kenan Doğulu, Cumhuriyet'in 100. yılı için "İkinci Yüzyıl" adlı bir marş besteledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala birçok ünlü bestelediği marşları yayınlamaya başladı. Şarkıcı Kenan Doğulu da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "İkinci Yüzyıl" adlı marşı yayınladı.
"İkinci Yüzyıl"
Doğulu paylaşımına "Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet. 'İkinci Yüzyıl' marşımız tüm dijital platformlarda" notunu düştü.
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Tüm dijital platformlarda yerini alan 'İkinci Yüzyıl' adlı marşın sözleri ise şöyle;
Merhaba güzellikler yurdu
Uygarlıkların doğduğu
Kardeşliğimiz kazansın hep
Yurtta sulh cihanda sulh
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Kalplerin beraber attığı
Halkların bir olduğu
Rengarenk insanınla
Ne güzelsin Türkiye
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Huzurlu olsun bütün anneler
Bereketi topraktan
Cesareti Ata’dan
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Dalgalan şanlı bayrağım
Gölgende hep özgürlük olsun
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Mutlu olsun bütün çocuklar
Dünyayı kendine
Hayran etsin gençlerim
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Masmavi gözleriyle
Yarınları gören
Atatürk'ün izinde
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye