Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Daha önce birçok kez boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Evliliklerinin 8. yıl dönümünde de Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından romantik bir mesajla paylaştı.

"DÜŞTÜĞÜNDE ELLERİN İLK BENİ BULSUN"

Güzel eşi ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Doğulu, 8. evlilik yıl dönümlerine özel bir yazı paylaştı.

İşte Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımı:

"Evimin içinde ayağının sesi

Kulağımın dibinde nefesin

Avucumun içinde elinin teri

Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun

Yarınımda adın yoldaşım

Adım adının sonuna sarılsın

Düştüğümde kalk diyen ilkim sen

Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun

Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun

Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kenan Doğulu (@kenandogulu)'in paylaştığı bir gönderi

KISA SÜREDE BİRÇOK BEĞENİ ALDI

Kısa sürede 70 binden fazla beğeni alan paylaşıma, Can Bonomo, Deniz Seki, Nilgün Belgün, Uraz Kaygılaroğlu, Beyza Şekerci, Esra Dermancıoğlu ve Asuman Dabak gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.