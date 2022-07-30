Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Kenan Doğulu, Beren Saat ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Doğulu'nun Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı...
Daha önce birçok kez boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Evliliklerinin 8. yıl dönümünde de Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından romantik bir mesajla paylaştı.
"DÜŞTÜĞÜNDE ELLERİN İLK BENİ BULSUN"
Güzel eşi ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Doğulu, 8. evlilik yıl dönümlerine özel bir yazı paylaştı.
İşte Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımı:
"Evimin içinde ayağının sesi
Kulağımın dibinde nefesin
Avucumun içinde elinin teri
Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun
Yarınımda adın yoldaşım
Adım adının sonuna sarılsın
Düştüğümde kalk diyen ilkim sen
Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun
Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun
Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"
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KISA SÜREDE BİRÇOK BEĞENİ ALDI
Kısa sürede 70 binden fazla beğeni alan paylaşıma, Can Bonomo, Deniz Seki, Nilgün Belgün, Uraz Kaygılaroğlu, Beyza Şekerci, Esra Dermancıoğlu ve Asuman Dabak gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.