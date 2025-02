Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e romantik kutlama: Her günümü güzelleştiren, kalbimin güneşi…

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu şu notla paylaştı:

"Her günümü güzelleştiren, kalbimin güneşi… Seninle geçen her an bir mucize. Aşk her şarkıya, her notaya, her nefese ilham veriyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Sevgililer günümüz kutlu olsun."