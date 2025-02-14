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Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e romantik kutlama: Her günümü güzelleştiren, kalbimin güneşi…
Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bunlardan birisi de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu. Doğulu’dan eşi Beren Saat’e romantik bir kutlama geldi.
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14 Şubat sevgililer günü nedeniyle ünlülerin kmi eşiyle kimi sevgilisiyle bu günü kutlarken duygusal sözlere de yer verdi.
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Bunlardan birisi de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu. Doğulu’dan eşi Beren Saat’e romantik bir kutlama geldi.
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Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu şu notla paylaştı:
"Her günümü güzelleştiren, kalbimin güneşi… Seninle geçen her an bir mucize. Aşk her şarkıya, her notaya, her nefese ilham veriyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Sevgililer günümüz kutlu olsun."
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