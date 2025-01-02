Kenan Doğulu'dan itiraf: Beren'e 4-5 kez evlilik teklif ettim

Doğulu yaptığı açıklamada, "İlk bir yılbaşı gecesiydi aslında. Belçim Yılmaz ve birkaç arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. İlk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım. Hem en iyi arkadaşım hem sevgilim hem eşim oldu. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum." dedi.