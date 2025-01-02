Kenan Doğulu'dan itiraf: Beren'e 4-5 kez evlilik teklif ettim
Şarkıcı Kenan Doğulu, katıldığı programda, 11 yıl önce Los Angeles'ta hayatını birleştirdiği Beren Saat ile tanışma hikayesini ve nasıl evlenme teklifi ettiğini paylaştı.
2012 yılından beri birlikte olan Kenan Doğulu ve Beren Saat 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanmıştı. Çift 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta evlenmişti. 12 yıldır birlikte olan çift örnek evliliklerini sürdürüyor.
CNBC'e ekranına konuk olan Kenan Doğulu, Beren Saat ile tanışma hikayesini anlattı. Evinde yılbaşı partisi düzenleyen ve konuklar arasında Beren Saat'in de olduğun belirten Doğulu, ünlü oyuncuyu ilk gördüğü anda zamanın durduğunu belirtti.
Doğulu yaptığı açıklamada, "İlk bir yılbaşı gecesiydi aslında. Belçim Yılmaz ve birkaç arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. İlk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım. Hem en iyi arkadaşım hem sevgilim hem eşim oldu. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum." dedi.
Beren Saat'e 4-5 kere evlenme teklifi ettiğini belirten Doğulu şu ifadeleri kullandı:
"Ben 4-5 kere evlenme teklifi ettim Beren'e. Birçok yüzük almıştım o yüzükleri takmaya karar verdim. Bir sevdiğimiz yerde, bir sevdiğimiz restorantta, bir sevdiğimiz şehirde... Evlenme teklifi serisi benimki."