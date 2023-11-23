Kenan Doğulu'dan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'e: Filiz Akın’la Cüneyt Arkın gibiler

Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra 'İstanbul İçin Son Çağrı' adlı sinema filminde tekrar bir araya geldi.

Saat'in eşi Kenan Doğulu 13 sene sonra bir araya gelen ikiliden övgü dolu sözlerle bahsetti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü müzisyen ikiliyi Yeşilçam yıldızlarına benzetti.

'BENİM İÇİN FİLİZ AKIN'LA CÜNEYT ARKIN GİBİ'

Kenan Doğulu “Çağdaş klasikleri arasına girmiş bir çift benim için Beren ve Kıvanç… Filiz Akın’la Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit’le Tarık Akan gibi… O yüzden o heyecan hepimizde vardı. Uzun mesajlı bir filmde buluşmaları hepimizi mutlu etti… Her şeyden önce Beren’in bir hayranı olarak beni çok mutlu etti” dedi.