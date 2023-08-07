Kenan İmirzalıoğlu 5 yıl aranın ardından setlere dönüyor

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu uzun süredir projeleri değerlendiriyordu. İmirzalıoğlu, 5 yıl aranın ardından setlere dönmeye hazırlanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, yeni projede "Eşkıya", "Gönül Yarası" gibi filmlere imza atan usta yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışacak.

Henüz detayları bilinmeyen dizinin yapımcılığını ise Erol Avcı'nın TMC yapım şirketi üstlenecek.

Öte yandan son olarak "Alef" adlı internet dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, 5 yıl aranın ardından yeni dizisiyle ekrana dönecek.