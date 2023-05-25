Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile evliliğini anlattı: Aşk evliliği yaptım

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016'da Cunda Adası'nda gerçekleşen düğünle evlenmişti. 2020'da Lalin'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, Mayıs 2022'de ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı. Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu konuk etti. Ünlü oyuncu ve sunucu İmirzalıoğlu katıldığı programda, eşi Sinem Kobal ile evliliğini de anlattı.

"Asıl şimdi tamamlanmışım"

Oyuncu Sinem Kobal ile evli olan iki çocuk babası İmirzalıoğlu, "Eşimi bulunca tamamlanmış gibi hissediyordum. Sonra çocuk olunca 'Asıl şimdi tamamlanmışım' dedim. İkinci çocuk da gelince dört kişi müthiş bir cümbüş oldu. Aile olmak sorumlulukların yanında seni çok güçlü hissetiren bir şey" diye konuştu.

"Aşka inanlardandım"

Sinem Kobal’la yedi yıldır evli olan İmirzalıoğlu,, “Aşk nedir ve sen aşka inanıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”