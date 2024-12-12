Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik 'Sinem Kobal' yanıtı
Sinem Kobal'ın oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galasında eşini yalnız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin sorusuna verdiği romantik yanıtla gündem oldu.
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2016 yılında dünya evine giren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin aşkı ilk günkü gibi devam ediyor.
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En gözde çiftlerden biri olan ikili, önceki akşam Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galasına katıldı.
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Galada bir muhabirin “Evlenmeden önce astroloji yorumlarını okuyor muydunuz?” sorusuna yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, cevabıyla herkesi etkiledi.
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'ASTROLOJİDE OLUMSUZ OLSAYDI BİLE UMRUMDA OLMAZDI'
İmirzalıoğlu, "Hissettiğim öyle bir duyguydu ki, astrolojide tamamen olumsuz bile olsaydı hiç umurumda olmazdı!” şeklindeki romantik açıklamasıyla kısa sürede gündem oldu.