Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik 'Sinem Kobal' yanıtı

'ASTROLOJİDE OLUMSUZ OLSAYDI BİLE UMRUMDA OLMAZDI'

İmirzalıoğlu, "Hissettiğim öyle bir duyguydu ki, astrolojide tamamen olumsuz bile olsaydı hiç umurumda olmazdı!” şeklindeki romantik açıklamasıyla kısa sürede gündem oldu.