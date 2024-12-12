Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik 'Sinem Kobal' yanıtı

Sinem Kobal'ın oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galasında eşini yalnız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin sorusuna verdiği romantik yanıtla gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik 'Sinem Kobal' yanıtı - Resim : 1

2016 yılında dünya evine giren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin aşkı ilk günkü gibi devam ediyor.

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Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik 'Sinem Kobal' yanıtı - Resim : 2

En gözde çiftlerden biri olan ikili, önceki akşam Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galasına katıldı.

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Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik 'Sinem Kobal' yanıtı - Resim : 3

Galada bir muhabirin “Evlenmeden önce astroloji yorumlarını okuyor muydunuz?” sorusuna yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, cevabıyla herkesi etkiledi.

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Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik 'Sinem Kobal' yanıtı - Resim : 4

'ASTROLOJİDE OLUMSUZ OLSAYDI BİLE UMRUMDA OLMAZDI'

İmirzalıoğlu, "Hissettiğim öyle bir duyguydu ki, astrolojide tamamen olumsuz bile olsaydı hiç umurumda olmazdı!” şeklindeki romantik açıklamasıyla kısa sürede gündem oldu.