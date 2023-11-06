Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a aşk dolu itiraf: Rabbim aklımı aldı, yerine Sinem'i koydu!

2016'da nikâh masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendisini bekleyen muhabirlere "Koşun gelin, özledim sizi" diyerek seslenen ünlü oyuncu herkesi gülümsetti.

Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım" açıklaması hakkında ki düşünceleri sorulan Kenan İmirzalıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

"RABBİM AKLIMI ALDI, YERİNE SİNEM'İ KOYDU"

"Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum" diyen Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış, olayın başlaması benimle oluyor. Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor.

"4 KİŞİLİK AİLE KEYİFLİ OLUYOR"

Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra muhabirlerin "Lalin ve Leyla nasıl?" şeklindeki sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: İkisi de iyiler. Lalin okula gidiyor, Leyla da 'Baba Baba' diye dolaşıyor. 2 çocuk olduğu için mutluyum. Aslında Sinem tek çocuğa tamamdı ama 4 kişilik aile başka bir keyifli oluyor.

Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'e kardeş fikrini aşılamanız nasıl oldu?" sorusuna da "Tabii ki elimizden geldiğince konuştuk onunla bu durumu, pedagoglardan destek aldık. Lalin kısa vadede kardeşinin olmasını iyi bir şey olmadığını düşünür ama orta ve uzun vadede güzel bir şey olduğunu anlayacaktır. Birbirlerini kıskanıyorlar" yanıtını verdi.

"BEN YEDEK KULÜBESİNDE BEKLİYORUM"

Lalin'in Sinem Kobal'a Leyla'nın ise kendisine düşkün olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'in annesi ile çok özel bir bağı var. Ben de ilgisiz değilim, anne ile iyi olsunlar o daha çok önemli, ben yedek kulübesinde bekliyorum, ihtiyaç olunca çıkıyorum sahaya" dedi.

Sinema filmi ve dizi projesi olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, henüz bazı şeylerin netleşmediğini söyleyerek "Beklemedeyim, sizinle paylaşırım ama özledim tabii ki" ifadelerini kullandı.