Kenan İmirzalıoğlu'nun “Abi” dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" ile dönmeye hazırlanıyor. ATV'de yayınlanacak olan dizi, aile bağlarını, vicdanı ve geçmişle hesaplaşmayı merkeze alan güçlü bir dram olarak izleyicilerin merakını şimdiden artırdı.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu, ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan Doğan karakterine hayat veriyor. Doğan, yıllar sonra kardeşinin düğünü için memleketine dönerek ailesiyle ve kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun “Abi” dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu

OGM Pictures'ın yaptığı paylaşıma göre, İmirzalıoğlu'nun partneri ise sevilen oyuncu Afra Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu, dizide Çağla karakterini canlandıracak. Çağla'nın hikayesi henüz sır gibi saklansa da, Doğan'ın hayatında önemli kırılmalara neden olacak bir rol oynayacağı konuşuluyor.

Dizinin arkasında sektörün deneyimli isimleri bulunuyor. Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor. Yapımcılığını ise OGM Pictures üstleniyor.