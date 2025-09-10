Kendall Jenner modelleği bırakıyor

Kendall Jenner, daha mütevazı bir kariyer için modelliği bırakacağını açıkladı. 29 yaşındaki süper model, ailesinin realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians' sayesinde 11 yaşındayken kameralar önüne çıkmaya başlamıştı.

"HER ŞEYİ BIRAKIP EV TASARLAYACAĞIM"

"Yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarlayacağım" diyen Kendall Jenner; "Şaka yapmıyorum. Los Angeles'taki yaşam alanımı seviyorum ama aynı zamanda sade bir yaşamı da çok seviyorum. Her sabah kalkıp mayo veya eşofman altı giyip makyajsız, günümde özgür olmayı seviyorum" ifadesini kullandı.

"NORMAL HİSSETMEYİ SEVİYORUM"

"Geleceği çok düşünüyorum ama aşırı plan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir plancıyım" diyen ünlü model; "Normal hissetmeyi seviyorum. At gösterisine herkes gibi giyinip kaskımı, güneş gözlüklerimi ve üniformamı takarak gitmeyi seviyorum ve bambaşka bir isim altında yarışabiliyorum" şeklinde konuştu.