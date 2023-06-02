Kendall Jenner'dan olay elbise! İllüzyon yaratan elbise sosyal medyanın gündeminde

Kendall Jenner, Çarşamba günü David Koma imzalı bir elbise giyindi. Elbisenin illüzyon korsajı, Jenner'ın üst kısmı yokmuş gibi görünmesine neden oldu.

Jenner'ın göğüs kısmını sadece çiçek şeklindeki aplikeler kapatıyordu.

Kendall Jenner, ünlüler tarafından benimsenen son çiçek modası trendine cesur bir yorum getirdi. Çarşamba günü 27 yaşındaki Jenner, Instagram'da Fransız Rivierası'nda bir yatta çekilmiş video ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımlarda Jenner, Dani Michelle'in kendisi için tasarladığı David Koma mini elbisesiyle poz veriyor. David Koma da Çarşamba günü Instagram'ında bu görünümün fotoğraflarını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör David Koma (@davidkoma)'in paylaştığı bir gönderi

Elbisenin vücuda oturan eteği ve alt bedeni siyahken, bedenin üst kısmı Jenner'ın göğsünün üzerine hiçbir şey giymediği yanılsamasını veren tamamen şeffaf bir kumaştan yapılmıştı. Jenner'ın göğsünün her iki yanında yer alan çiçekli aplike, bir miktar örtücülük sağlıyordu.

Jenner görünümünü sivri burunlu, siyah topuklu ayakkabılar ve boynunu saran ve bir pelerin gibi arkasından akan büyük boy, kırmızı bir eşarpla tamamladı. Son aylarda birçok ünlü çiçek rozetlerine ve aplikelere yöneldi.

Rozet, Lagerfeld'in 1983'ten 2019'daki ölümüne kadar kreatif direktörlüğünü yaptığı moda evi Chanel'in imza motiflerinden biridir.