Kendi ailesiyle arası bozuk olan Brooklyn Beckham, kayınvalidesi Claudia Peltz’in doğum gününü kutladı
Brooklyn Beckham’ın kayınvalidesi için paylaştığı doğum günü mesajı, ailesiyle olan mesafesini bir kez daha gündeme taşıdı. Annesi Victoria Beckham'ın Anneler Günü'nü kutlamayan Brooklyn’in bu davranışı, aile içindeki gerginliğin sürdüğüne işaret etti.
Beckham ailesinin büyük oğlu Brooklyn Beckham ile ailesi arasındaki mesafe ve iletişim kopukluğu, sosyal medya üzerinden yansımaya devam ediyor. Son olarak Brooklyn'in, eşi Nicola Peltz’in annesi Claudia Heffner Peltz’in doğum gününü kutlarken kullandığı ifadeler ve tercih ettiği zamanlama dikkat çekti.
Fotoğraf: Instagram/ @nicolaannepeltzbeckham
MANİDAR ZAMANLAMA
Brooklyn, kayınvalidesi Claudia’nın 12 Mart’taki 71. yaş gününü birkaç gün gecikmeyle, 15 Mart Pazar günü kutladı. Bu tarihin asıl önemi, Birleşik Krallık’ta kutlanan Anneler Günü’ne denk gelmesiydi. Annesi Victoria Beckham’ın Anneler Günü'ne dair bir paylaşımda bulunmayan Beckham, kayınvalidesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına şu notu düştü:
"En iyi kayınvalidenin doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum ve umarım en muhteşem günü geçirmişsindir."
NICOLA PELTZ'DEN ANNESİNE DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Aynı günlerde eşi Nicola da annesi için şu sözleri sosyal medya hesabında paylaştı:
"Sana anne diyebiliyor olmam beni gerçekten dünyanın en şanslı insanı yapıyor. Özel gününü seninle geçirebildiğim için çok mutluyum. Seni kutlamayı seviyorum; senin ışığın o kadar parlak ki bu dünyadaki her şeyi güzelleştiriyorsun. Seni asla anlayamayacağın kadar çok seviyorum. Umarım tüm hayallerin ve dileklerin gerçek olur!"
Fotoğraf: Instagram/ @nicolaannepeltzbeckham
AİLEDEN GELEN MESAJLAR YANITSIZ KALMIŞTI
Tüm bu gerginliğe rağmen David ve Victoria Beckham, oğullarının 4 Mart'taki 27. yaş gününde paylaşım yapmayı ihmal etmedi. David Beckham, eski fotoğraflar eşliğinde "Seni seviyoruz" notunu paylaşırken, Victoria Beckham da "Doğum günün kutlu olsun Brooklyn, seni çok seviyoruz" mesajıyla bağları koparmamaya çalıştı.
Brooklyn, doğum gününde ailesinden gelen mesajlara tepkisiz kalırken, eşi Nicola Peltz baş başa kutladıkları o anları paylaşmış, Brooklyn de bu paylaşımın altına kendi yorumunu eklemişti.
