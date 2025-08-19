Kendi markasını kuran Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan övgü: "Kızım diye demiyorum çok zevkli"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları genç mimar Zehra Çilingiroğlu, kariyerinde önemli bir adım attı. İç mimarlık alanındaki eğitimini ve deneyimini, kendi markası olan "Marjes Studio" altında topluyor. Yeni marka, modern ve estetik ev objeleriyle sektörde adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Mimarlık alanındaki başarısının yanı sıra güzelliği ve annesine olan benzerliğiyle de sıkça gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu'na en büyük destek, annesi Hülya Avşar'dan geldi.

Kızının paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Avşar, "Kızımsın diye çok zevkli olduğunu yazmak istiyorum ama ayrıca bir tasarımcı olarak çok beğeniyorum, çok" şeklinde gurur dolu bir yorum yaptı. Zehra Çilingiroğlu'nun takipçileri de "Annesinin kızı maşallah" gibi yorumlarla genç mimara desteklerini gösterdi.