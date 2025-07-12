Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'tan evlilik sonrası ilk paylaşım
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak evlilik sonrası ilk kez birlikte poz vererek sosyal medya hesabında paylaştı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz ay çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile hayatını birleştirmişti.
Kerem Aktürkoğlu, evlilik sonrası eşiyle ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica’da top koşturan Aktürkoğlu, eşiyle birlikte çekildiği ayna pozunu sosyal medya hesabından yayımladı.