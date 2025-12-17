Kerem Alışık ve Evrim Alasya, “Aşk Biter mi?” için 50. oyun kutlaması yaptı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortaklığında sahneye taşınan ve yönetmen koltuğunda usta isim Işıl Kasapoğlu’nun oturduğu “Aşk Biter mi?”, görkemli yolculuğunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. İlk sezonundan itibaren tiyatroseverlerden tam not alan ve kapalı gişe yoluna devam eden yapım, 50. temsilini Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirdi. Oyunun ardından sahne arkasında düzenlenen samimi kutlamada, başrol oyuncuları ve tüm teknik ekip bu başarıyı özel olarak hazırlanan pastayla taçlandırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre duygularını paylaşan Kerem Alışık, oyunun edebi ve sanatsal derinliğine vurgu yaparak başarının "istikrar" ile geldiğini belirtti. Alışık, oyunun bağırmak yerine anlamlı bir söz söylemeyi tercih ettiğini ifade ederek şu etkileyici sözleri dile getirdi:

“Oyun sesini değil sözünü yükselten bir oyun oldu. Bu da bize büyük bir gurur ve mutluluk verdi. Önemli olan süreklilik ve devamlılık, başarıyı böyle tanımlıyoruz biz. 50’nci oyun, bu devamlılığın ürünü, istikrar her zaman başarıdır. Mevlana’nın dediği gibi ‘taşı delen suyun gücü değil, damlaların istikrarı ve sürekliliği’. Dolayısıyla bunu sağlamak ve önümüzdeki diğer oyunları oynayacak olmak her şeyi anlatıyor.”

Deneyimli aktör ayrıca sahne partneri Evrim Alasya’ya, yönetmenine ve tüm yapım ekibine teşekkür ederek bu başarının bir ekip ruhu ürünü olduğunu altını çizdi. Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın sahnede devleştiği bu yapım, 50. oyun kutlamasıyla birlikte sezonun en iddialı oyunlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.