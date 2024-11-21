Kerem Alışık'tan 'Evrim Alasya ile aşk' açıklaması: Her şey ortada...

"DURUM ORTADA AMA KONUŞMA SUSARAK YAPILIYOR"

Muhabir Online'ın haberine göre, oyuncu ilişkisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyeceklerim kısa ve derin çünkü söylenmiyor hiçbir şey susmadan. Her şey ortada. Hiç saklanan, gizlenen bir durum yok. Sadece susarak konuşmayı tercih ediyoruz. Bir tercih var, bir felsefe var, bir anlayış var. Benim söyleyeceğim bu. Durum ortada ama konuşma susarak yapılıyor."