Kerem Alışık'tan 'Evrim Alasya ile aşk' açıklaması: Her şey ortada...
Evrim Alasya ile Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık, aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.
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Kızılcık Şerbet dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık, Caddebostan sahilinde ilk kez el ele görüntülenmişti.
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Bir etkinliğe katılan Kerem Alışık, ilişkisi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
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"DURUM ORTADA AMA KONUŞMA SUSARAK YAPILIYOR"
Muhabir Online'ın haberine göre, oyuncu ilişkisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Söyleyeceklerim kısa ve derin çünkü söylenmiyor hiçbir şey susmadan. Her şey ortada. Hiç saklanan, gizlenen bir durum yok. Sadece susarak konuşmayı tercih ediyoruz. Bir tercih var, bir felsefe var, bir anlayış var. Benim söyleyeceğim bu. Durum ortada ama konuşma susarak yapılıyor."