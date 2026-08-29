Kerem Bürsin ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle boyun fıtığı ameliyatı geçirdi. Başarılı bir operasyon atlatan yakışıklı oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Elele Online
2023 yılında bel fıtığı ameliyatı geçiren Kerem Bürsin, bu kez boyun fıtığı ameliyatı oldu. Boynunda fıtık tespit edilen Bürsin, geçirdiği ameliyatın ardından hastane odasından paylaşım yaptı.
"BİR HAFTAYI GERİDE BIRAKTIK"
39 yaşındaki oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarının da yer aldığı karelerine, "Dolu dolu bir haftayı geride bıraktık… Şükrederek ve yola devam ederek" sözlerini not düştü.
Kerem Bürsin'e çok sayıda "Geçmiş olsun" yorumu geldi.