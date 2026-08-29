Kerem Bürsin ameliyat oldu

2023 yılında bel fıtığı ameliyatı geçiren Kerem Bürsin, bu kez boyun fıtığı ameliyatı oldu. Boynunda fıtık tespit edilen Bürsin, geçirdiği ameliyatın ardından hastane odasından paylaşım yaptı.

"BİR HAFTAYI GERİDE BIRAKTIK"

39 yaşındaki oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarının da yer aldığı karelerine, "Dolu dolu bir haftayı geride bıraktık… Şükrederek ve yola devam ederek" sözlerini not düştü.

Kerem Bürsin'e çok sayıda "Geçmiş olsun" yorumu geldi.