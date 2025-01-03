Kerem Bürsin: Aşırı demode bir aşığım

Üniversite yıllarında, 20 yaşındayken beğendiği kıza kendini beğendirmek için havuza atlayan, ama heyecandan fark etmeyerek çocuk havuzuna atlayan Kerem Bürsin yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuk havuzu olduğunu o an fark etmedim. Şey çok saçma yani, bir havuza dalmanın ve böyle çıkmanın etkisinin bir şeye sebep olacağını düşünmem saçma ama, filmler işte etkileniyorsun... İşe de yaramadı, bütün tatil yüzümde maske gibi bir şeyle gezdim. Kızla da bir daha karşılaşmadım."