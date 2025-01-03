Kerem Bürsin: Aşırı demode bir aşığım
Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile sevgili olan oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı 'Empati' programında "Çok demode bir aşığım" dedi.
Son olarak Şımarık adlı filmde rol alan Kerem Bürsin, NTV’de yayınlanan Empati programına katıldı. Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularını yanıtlayan Bürsin samimi itiraflarda bulundu.
Üniversite yıllarında, 20 yaşındayken beğendiği kıza kendini beğendirmek için havuza atlayan, ama heyecandan fark etmeyerek çocuk havuzuna atlayan Kerem Bürsin yaşananları şöyle anlattı:
"Çocuk havuzu olduğunu o an fark etmedim. Şey çok saçma yani, bir havuza dalmanın ve böyle çıkmanın etkisinin bir şeye sebep olacağını düşünmem saçma ama, filmler işte etkileniyorsun... İşe de yaramadı, bütün tatil yüzümde maske gibi bir şeyle gezdim. Kızla da bir daha karşılaşmadım."
Taylan'ın "Demode bir aşık mısın?" sorusuna ise Kerem Bürsin şu yanıtı verdi:
"Çok demodeyim. Aşırı. Yanlış anlaşılacak derece demode bir aşığım. Salonun ortasında piknik yapmaya çalışan falan öyle saçma şeyler..."
Kerem Bürsin'in merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile yeni aşka yelken açmıştı.