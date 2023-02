Kerem Bürsin depremzedelere yardım için dünyaya seslendi

Kerem Bürsin, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Kerem Bürsin Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Herkese merhaba, bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta Türkiye'de 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu. Türkiye'de 10 şehirde 14 milyona yakın kişi bu depremlerden doğrudan etkilendi. On bine yakın bina yıkıldı. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Bu videonun altında bağış yapabileceğiniz adresleri ve banka bilgilerini bulabilirsiniz. Bize yardım eden tüm uluslara ve herkese teşekkür ediyorum ama hala yardıma ihtiyacımız var. Her bağış yardımcı olacaktır. Lütfen bu mesajımı çevrenizdekilere ulaştırın" ifadelerini kullandı.