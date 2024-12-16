Kerem Bürsin ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey yolunda mutluyuz

Oyuncu, ilişkisi hakkında, “Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz, özel hayatı özel olduğu için çok konuşmak istemiyorum. İnşallah herkes mutlu olsun. Mutlu olmak önemli” ifadelerini kullandı. Bursin, gazetecilerin “Yakın zamanda sizi yan yana görebilecek miyiz?” sorusuna ise, “İnşallah, şimdilerde yoğun bir süreçten geçiyoruz” diyerek yanıt verdi.