Kerem Bürsin ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey yolunda mutluyuz
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin özel hayatına ilişkin konuştu. Melisa Tapan ile aşk yaşayan Kerem Bürsin ‘Ben iyiyim mutluyum. Allah'a şükürler olsun ki...’ dedi.
Son olarak Mavi Mağara filmiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.
Bursin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
Bursin son olarak Etiler’de bir kuaför çıkışı görüntülendi. Bürsin, ilişkisine dair yöneltilen sorulara yanıt verdi. Basın mensuplarını kırmayarak kısa bir sohbet eden ünlü isim özel hayatıyla ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi.
Oyuncu, ilişkisi hakkında, “Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz, özel hayatı özel olduğu için çok konuşmak istemiyorum. İnşallah herkes mutlu olsun. Mutlu olmak önemli” ifadelerini kullandı. Bursin, gazetecilerin “Yakın zamanda sizi yan yana görebilecek miyiz?” sorusuna ise, “İnşallah, şimdilerde yoğun bir süreçten geçiyoruz” diyerek yanıt verdi.