Kerem Bürsin, Milano Moda Haftası'na katıldı! Stili tam not aldı
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, dünya moda devlerinden Dolce&Gabbana’nın özel davetlisi olarak katıldığı Milano Moda Haftası'nda tüm dikkatleri üzerine çekti. Şıklığı ve karizmasıyla uluslararası arenada adından söz ettiren Bürsin, markanın yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösterdi.
Milano’da 16-20 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşen Moda Haftası, Türk yıldızların küresel başarısına bir kez daha sahne oldu. Son olarak "Çarpıntı" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Kerem Bürsin, Dolce & Gabbana’nın özel davetlisi olarak bu prestijli etkinlikte yerini aldı.
Kerem Bürsin, markanın yeni koleksiyonunu tanıttığı defilede "Emily in Paris" dizisinin sevilen oyuncusu Lucien Laviscount ile yan yana geldi.
Moda direktörü İnan Kırdemir’in paylaştığı görsellerde iki yıldızın oldukça keyifli olduğu görülürken, bu kareler sosyal medyada dünya çapında etkileşim aldı.
Bürsin’in bu defiledeki varlığı, sadece bir moda etkinliği olmanın ötesinde profesyonel bir anlam da taşıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Hadise ile birlikte katıldığı Dolce & Gabbana defilesinin çekimleri, sinema dünyasının merakla beklediği "Şeytan Marka Giyer 2" (The Devil Wears Prada 2) filminde kullanılmıştı.