Kerem Bürsin, Milano Moda Haftası'na katıldı! Stili tam not aldı

Milano’da 16-20 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşen Moda Haftası, Türk yıldızların küresel başarısına bir kez daha sahne oldu. Son olarak "Çarpıntı" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Kerem Bürsin, Dolce & Gabbana’nın özel davetlisi olarak bu prestijli etkinlikte yerini aldı.