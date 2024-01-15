Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisini yalanladı

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış 2019 yılında da yollarını ayırmıştı. Sarıkaya ile Bürsin'in ilişkilerini bir şans daha verdiği konuşulmaya başlandı.

"Hangi paralel evrende oluyor bu?"

Çiftin yıllar sonra tekrar bir araya geldiği ve tatile çıktığı iddia edildi. Söylentinin kısa sürede gündem olmasıyla Bürsin'den yanıt geldi.

X hesabından yapılan bir habere cevap veren Bürsin "Hangi paralel evrende oluyor bu?" diyerek iddiayı yalanladı.