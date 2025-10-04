Kerem Bürsin ve Hadise Milano Moda Haftası'nda bir araya geldi

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni kareler paylaşan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Milano Moda Haftası'nda bir araya geldiği Hadise ile karesini de yayınladı.

HADİSE İLE POZ

Aralarında aşk iddiaları ortaya atılsa da arkadaş olduklarını sıklıkla dile getiren Kerem Bürsin ve Hadise'nin bu kez kombini dikkatleri çekti.

'Haftalık anlar' paylaşımı yapan yakışıklı oyuncu Milano Moda Haftası'na da yer verdi. Bürsin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.