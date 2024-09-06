Kerem Bürsin ve Hadise, Venedik Film Festivali kırmızı halısında
81.si düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne bir markanın iş birliğiyle Hadise ve Kerem Bürsin de katıldı. İkilinin kırmızı halıdaki uyumu dikkat çekti.
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Bu 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne daha önce ülkemizden birçok ünlü isim katılmıştı. Şimdi de Hadise ve Kerem Bürsin bir markanın iş birliğiyle Venedik Film Festivali kırmızı halısında boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty
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Hadise kıyafet seçimini Dolce&Gabbana FW23-24 koleksiyonundan iddialı ve göz kamaştırıcı bir elbiseden yana kullandı.
Fotoğraf: Getty
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Ünlü şarkıcının stylingini İnan Kırdemir yaparken makyajını da Serhat Şen yaptı.
Fotoğraf: Getty
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Samimi ve neşeli halleri dikkat çeken Kerem Bürsin ve Hadise'nin kırmızı halıdaki uyumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fotoğraf: Getty