Kerem Bürsin ve Hadise, Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Bu 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne daha önce ülkemizden birçok ünlü isim katılmıştı. Şimdi de Hadise ve Kerem Bürsin bir markanın iş birliğiyle Venedik Film Festivali kırmızı halısında boy gösterdi.

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