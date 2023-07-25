Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen setinde kriz çıktığı iddialarını yalanladı

Başrollerinde Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Kanal D dizisi Ya Çok Seversen sevilen yaz dizileri arasında yerini aldı. 'Ya Çok Seversen' dizisinin setinde başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan ve yönetmen Ali Bilgin arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Oyuncu Kerem Bürsin iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan‘ın sahnelerinin olduğu çekimde yönetmen Ali Bilgin sete sık sık fanların gelmesi ve diğer aksaklıklardan dolayı yaşanan gecikmelerden rahatsız oldu. Son olarak Hafsanur Sancaktutan‘ın kostümüyle ilgili de sorun çıkınca Ali Bilgin'in sinirlenip seti terk ettiği öne sürüldü.

"Benim de şimdi haberim oldu"

Oyuncu Kerem Bürsin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim de şimdi haberim oldu! Nasıl ya? Hangi dizi bu? Hangi Kerem?" ifadelerine yer verdi.