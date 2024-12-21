Kerem Bürsin'den itiraf: Kötü bir aşığım...
Hakan Gence'nin YouTube programına konuk olan oyuncu Kerem Bürsin, aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Ya Çok Seversen ve Sen Çal Kapımı gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Hakan Gence'nin konuğuydu.
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Yeni filminin heyecanını yaşayan Kerem Bürsin aşk hayatıyla ilgili de konuştu.
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Kötü bir aşık olduğunu itiraf eden Kerem Bürsin, ''Aşkı kim sevmez. Bence kötü bir aşığım. Yaptığım işi çok seviyorum. Keşfetmek isteyeceğim bir şeydir aşk." dedi.
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İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU
Melisa Tapan ile ilişkisinin güzel gittiğini vurgulayan Bürsin, "Güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.