Kerem Bürsin'den itiraf: Kötü bir aşığım...

Hakan Gence'nin YouTube programına konuk olan oyuncu Kerem Bürsin, aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kerem Bürsin'den itiraf: Kötü bir aşığım... - Resim : 1

Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Ya Çok Seversen ve Sen Çal Kapımı gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Hakan Gence'nin konuğuydu.

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Kerem Bürsin'den itiraf: Kötü bir aşığım... - Resim : 2

Yeni filminin heyecanını yaşayan Kerem Bürsin aşk hayatıyla ilgili de konuştu. 

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Kerem Bürsin'den itiraf: Kötü bir aşığım... - Resim : 3

Kötü bir aşık olduğunu itiraf eden Kerem Bürsin, ''Aşkı kim sevmez. Bence kötü bir aşığım. Yaptığım işi çok seviyorum. Keşfetmek isteyeceğim bir şeydir aşk." dedi.

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Kerem Bürsin'den itiraf: Kötü bir aşığım... - Resim : 4

İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Melisa Tapan ile ilişkisinin güzel gittiğini vurgulayan Bürsin, "Güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.